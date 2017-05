EDITORIA: INDETTA GARA PER AGENZIE, BASE ASTA 39,9 MLN

2 maggio 2017- 16:05

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "E’ stata indetta oggi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria la 'Gara a proceduta aperta per l’affidamento di servizi giornalistici e informativi, per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato'. L’importo complessivo a base d’asta è di 39,9 milioni di euro (su base annua e Iva inclusa) e rappresenta un incremento significativo delle risorse rispetto allo stanziamento degli anni precedenti, pari a 33,6 milioni di euro". Si legge in una nota del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria. "La gara è suddivisa in 10 lotti: ciascuna agenzia potrà concorrere per non più di due lotti ma potrà aggiudicarsene uno solo. A salvaguardia del pluralismo dell’informazione ci saranno così, in caso di aggiudicazione di tutti i lotti, 10 diverse agenzie di stampa fornitrici dei servizi per le amministrazioni dello Stato", si spiega."I lotti hanno caratteristiche qualitative e dimensionali differenziate; parimenti i requisiti di capacità professionale e tecnica richiesti per concorrere per ciascun lotto sono stati graduati e individuati in funzione delle caratteristiche dei servizi richiesti. I requisiti tengono conto anche della necessità di acquisire servizi forniti da operatori con una piena conoscenza della lingua italiana e del contesto del nostro Paese".