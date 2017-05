EDITORIA: INDETTA GARA PER AGENZIE, BASE ASTA 39,9 MLN (2)

2 maggio 2017- 16:05

(AdnKronos) - "La partecipazione delle imprese di dimensioni minori -si legge- è garantita sia dalla presenza di lotti di valore adeguato alle stesse, sia dalla possibilità di partecipare in forma associata. I servizi da acquisire sono stati determinati sulla base della rilevazione dei fabbisogni effettuati dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria a fine 2016 e garantiscono quindi una rispondenza alle esigenze delle amministrazioni fruitrici degli stessi".La valutazione delle offerte, si spiega nella nota, avverrà con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto quindi, oltre che dal prezzo, anche di aspetti qualitativi relativi alle caratteristiche del servizio offerto, all’esperienza del concorrente e alla composizione del gruppo di lavoro.I contratti avranno durata di 6 mesi, rinnovabile per ulteriori 30 mesi, garantendo in tal modo stabilità nel tempo. La gara è effettuata sotto la vigilanza collaborativa dell’Anac, grazie ad un protocollo siglato tra il Ministro Luca Lotti ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone.