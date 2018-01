EDITORIA: LEGA, GOVERNO ASCOLTI LAVORATORI ASKANEWS

26 gennaio 2018- 20:21

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "È sacrosanta la scelta di giornalisti e poligrafici dell’agenzia di stampa Askanews di scioperare. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà: purtroppo a rischio ci sono 130 famiglie di lavoratori che in questi anni hanno già fatto enormi sacrifici per tenere in piedi l’agenzia e che ora si trovano a non ricevere lo stipendio di gennaio". Lo afferma il senatore della Lega Jonny Crosio, membro della commissione Telecomunicazioni del Senato."Il governo -aggiunge- accolga subito la richiesta di un incontro fatta dai redattori. Questo Paese ha bisogno più che mai di voci libere e pluraliste come quella di Askanews”.