EDITORIA: LES ECHOS, REWORLD MEDIA GUARDA A MONDADORI FRANCE

19 gennaio 2018- 18:41

Parigi, 19 gen. (AdnKronos) - Il gruppo editoriale francese Reworld Media sta studiando attivamente la possibilità di presentare un'offerta di acquisto di Mondadori France, la controllata francese della casa di Segrate. A rivelarlo è 'Les Echos' sul proprio sito internet. Il gruppo transalpino, proprietario in particolare di 'Marie France', 'Télé Magazine' e 'Auto Moto', scrive il quotidiano economico francese, "avrebbe recentemente contattato in modo esplorativo gli azionisti italiani" del gruppo che in Francia è proprietario dei magazine 'Grazia', 'Science & Vie', 'Télé Star' o 'Closer', "per sapere se erano disposti ad una cessione della loro controllata francese". Reworld Media inoltre "avrebbe dato mandato alla banca Rothschild in modo che lavorasse ad un'offerta che potrebbe essere presentata prossimamente". Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe quella che prevede che Mondadori possa prendere una partecipazione nel capitale sociale di Reworld, oggi detenuto al 30% dai suoi fondatori, e al 30% da Idinvest e dal fondo di Singapore Hera Capital.Reworld ma non solo. Secondo il quotidiano francese sono tuttora in corso trattative tra Mondadori e Lagardère ('Paris Match', 'Elle', ' Télé 7 Jours ') e Marie Claire, di cui Lagardère detiene il 42% del capitale in vista di costruire una piattaforma comune in cui far confluire gli asset delle due parti in causa. "Queste grandi operazioni -osserva 'Les Echos'- spesso prendono tempo a concretizzarsi e speso vengono abbandonate per strada".