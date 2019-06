11 giugno 2019- 16:03 Editoria: Levi confermato presidente Aie, 'lettura emergenza nazionale'

Milano, 11 giu. (AdnKronos) - Ricardo Franco Levi è stato confermato presidente dell’Aie, l'associazione italiana editori, che proprio quest'anno celebra i suoi 150 anni. A deciderlo l’assemblea degli editori riunita a Milano. "Quella della lettura, o per essere più precisi della mancanza di lettura, è una emergenza nazionale. Non abbiamo futuro se non mettiamo l’istruzione al centro dell’agenda politica", ha detto il presidente che guiderà l'Aie per il prossimo biennio parlando ai soci. (segue)