11 giugno 2019- 16:36 Editoria: Levi confermato presidente Aie, 'lettura emergenza nazionale' (2)

(AdnKronos) - La lettura è un'emergenza perché sono solo 60 su 100 gli italiani che leggono almeno un libro all’anno, e quasi nessuno in Europa fa peggio, con un "deprimente" indice di comprensione di un normale testo scritto. "Non stiamo parlando di noi. Non stiamo parlando per noi. Stiamo parlando dell’Italia e per l’Italia. Non c’è, non abbiamo futuro se non mettiamo l’istruzione, la conoscenza, il sapere al centro dell’agenda politica nazionale", ha sottolineato Levi, annunciando una grande festa per i 150 anni dell'associazione il prossimo 11 settembre, a Roma. Alle celebrazioni è stato invitato anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. "La sua presenza - ha detto ancora Levi - costituirà il riconoscimento più alto del ruolo degli editori come soggetti attivi e protagonisti della società nazionale, dell’importanza che la Repubblica attribuisce, deve attribuire alla conoscenza, al sapere, al libro per lo sviluppo civile, sociale, economico del paese". In futuro, "vigileremo con attenzione costante e determinazione per arrivare al varo di una credibile e sostanziosa politica per il libro e la lettura. Così come vigileremo a tutela del diritto d’autore: in Europa abbiamo vinto la prima battaglia ma un’altra, non meno impegnativa, ci aspetta in Italia per il recepimento della direttiva, per la traduzione in legge italiana di quanto approvato dall’Europa". L’assemblea ha eletto anche i presidenti dei gruppi, che ricoprono anche la carica di vicepresidenti dell'Aie: Marco Tarò (del gruppo editoriale Mauri Spagnol) sarà presidente del gruppo Editoria di varia, Andrea Angiolini (Il Mulino) presidente del gruppo Accademico professionale, Giovanni Bonfanti (Rizzoli Education) presidente del gruppo Educativo e Diego Guida (Guida Editori) presidente del gruppo Piccoli editori.