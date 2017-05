EDITORIA: LOGOTEL, MILLENNIAL E ALTRE GENERAZIONI PROTAGONISTI DI WECONOMY

4 maggio 2017- 12:18

Milano, 4 mag. (AdnKronos) - Dai 'baby boomer' ai 'millennial', dalla generazione X alla Z: come convivono tra conflitti e collaborazione? Come vivono il tempo, lo spazio, il linguaggio nella vita e nel lavoro? Quali motivazioni li animano? Come impostano le relazioni? Questi e altri i temi indagati da oltre 20 tra autori ed esperti intervistati con punti di vista diversi e di tutte le generazioni nel quaderno Weconomy #11 'Quid Novi? – Generazioni che collaborano', scaricabile gratuitamente e realizzato dalla service design company Logotel.Gli ultimi 90 anni hanno visto la comparsa di sette generazioni che vivono e lavorano fianco a fianco pur avendo percezioni, approcci, aspirazioni e paure diverse: 'gen Z', 'millennial', 'gen X', 'baby boomers' (generazione identità, generazione impegno), 'generazione ricostruzione'. Percorsi e background così differenti che spesso fanno percepire la questione generazionale come una criticità da gestire piuttosto che un’opportunità: "Le generazioni - spiega Cristina Favini, strategist, manager of design di Logotel e responsabile del progetto Weconomy - sono sempre esistite, solo che ora ne leggiamo la complessità e ci troviamo ad affrontare dei 'divari' culturali ampi che, vista la velocità del cambiamento, sentiamo più di prima". Dunque "sguardo, pensiero e azione devono restare plastici, malleabili, soprattutto per mettere in campo 'soluzioni' di nuova generazione".