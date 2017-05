EDITORIA: LOGOTEL, MILLENNIAL E ALTRE GENERAZIONI PROTAGONISTI DI WECONOMY (2)

4 maggio 2017- 12:18

(AdnKronos) - Tutto questo, avverte Favini, "ci richiede di diventare 'esperti' di persone dei loro bi-sogni, dei loro comportamenti, delle loro emozioni". Si tratta di "competenze difficili da allenare ed esercitare nelle organizzazioni", per questo "dobbiamo sviluppare ambienti altamente biodiversi per aumentare il confronto continuo tra generazioni". Perché "la collaborazione tra generazioni è un’opportunità".I 21 autori ed esperti intervistati nell’ultimo quaderno Weconomy, tra cui manager come Pietro Leo di Ibm, Chiara Scalcon di Diesel, Roberto Cascella di Intesa Sanpaolo, Andrea Boldrin di Decathlon Italia, psichiatri come Paolo Crepet, designer come Enrico Baleri, accademici come Mario Abis e Simona Cuomo, futurologi come Thomas Bialas, mettono in crisi questa percezione sottolineando l’importanza di trovare un equilibrio nelle relazioni intergenerazionali, equilibrio che generi sinergie anche dentro l’azienda. È possibile far collaborare chi ha 40 anni di esperienza con un neolaureato? E come far sì che questa collaborazione porti ad un esito costruttivo per entrambi? Da aprile il Quaderno Quid novi? – Generazioni che collaborano è scaricabile gratuitamente dal sito www.weconomy.it in italiano, inglese e francese (file .pdf, licenza Creative Commons).