29 settembre 2019- 15:55 Editoria: Martella, 'a Palermo 'via giornale l'Ora', importante su ruolo stampa'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Oggi a Palermo è stata inaugurata 'Via Giornale L'Ora'. E' la prima volta che in Italia viene intitolata una strada ad un quotidiano: un messaggio importante per ricordare a tutti il ruolo di impegno civile che la stampa può rivestire nella nostra società". Lo scrive su twitter il sottosegretario all'Editoria, Andrea Martella.