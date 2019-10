18 ottobre 2019- 13:56 Editoria: Martella, 'destinare a sistema quota gettito Digital tax

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Destinare al sistema editoriale una quota del gettito della Digital tax, per finanziare tra le altre cose un sistema di incentivi rivolto alle scuole e alle persone fisiche per l’acquisto di abbonamenti a giornali e periodici, cartacei e digitali' assicurando al tempo stesso una 'marcatura stretta, con ogni strumento efficace, contro l’odioso fenomeno della pirateria'". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Informazione e all’Editoria, Andrea Martella, nel corso di un incontro organizzato dal Sindacato giornalisti Veneto che si è tenuto oggi a Venezia. La dignità del lavoro giornalistico e la qualità dell’informazione, aggiunge, "si difendono anche riconoscendo la giusta remunerazione ai contenuti editoriali che le piattaforme digitali oggi utilizzano gratuitamente, ricavandone enormi profitti. Va in questa direzione - sottolinea - un altro strumento cruciale, costituito dalla direttiva sul copyright adottata dall’Unione europea nel luglio scorso. L’Italia dovrà recepirla garantendo un adeguato bilanciamento degli interessi coinvolti”.