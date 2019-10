29 ottobre 2019- 14:02 **Editoria: Martella, 'nuova cornice legislativa per stabilità sostegno pubblico'**

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "E' necessaria una nuova cornice legislativa che favorisca l'accesso al sostegno economico pubblico a tutti soggetti editoriali". Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l’editoria, Andrea Martella, in un'audizione alla Commissione Cultura della Camera sulle linee programmatiche dell’attività di Governo in materia di editoria. "Ci vuole una nuova cornice legislativa che favorisca il sostegno pubblico anche diretto -continua Martella-. Una riforma completa. Occorre una legge di sistema per l'editoria, una legge 5.0 che ridefinisca la contribuzione diretta pubblica all'editoria. Ridisegnare il sistema per dare stabilità e certezza alle società editoriali'", aggiunge. ''Ho avviato un ampio ciclo di incontri con la filiera editoriale, sin dal mio insediamento -continua Martella-. E questo sarà il mio modo di operare attraverso un confronto con tutta la filiera editoriale''.