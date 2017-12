EDITORIA: MATTARELLA, CULTURA PRODUCE BUON GIORNALISMO

12 dicembre 2017- 18:24

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "C'è buon giornalismo quando chi lo interpreta si basa su forti fondamenti culturali che consentono di interpretare la realtà in maniera adeguata, di approfondire seriamente i problemi e le questioni e di esprimerli in modo anche comprensibile e comunque rigorosamente verificati. È la cultura che produce il buon giornalismo: sono due ambiti inscindibili. In fondo questo è anche il presidio migliore dell'imparzialità e dell'indipendenza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della consegna al Quirinale del premio 'Penna d'oro' a Piero Angela, da parte del ministro per lo Sport e presidente della Giuria, Luca Lotti. Un riconoscimento giunto al sessantesimo anniversario della sua istituzione. Presenti all'incontro anche i componenti della giuria e il presidente del Comitato tecnico scientifico del Premio, Benedetto Valentino."Imparzialità e indipendenza del giornalismo -ha detto ancora il Capo dello Stato- sono fondamentali nella nostra come in qualunque democrazia. Il vero presidio è quello del fondamento culturale; naturalmente le regole dello Stato devono sorreggere imparzialità e indipendenza, ma la cultura è quella che conferisce questi caratteri". "Queste caratteristiche sono espresse in maniera esemplare da Piero Angela: la cultura acquisita, elaborata, costantemente aggiornata, trasmessa e offerta ad altri, in forme accattivanti e coinvolgenti, l'imparzialità che nasce dal rigore scientifico e dalla serietà delle considerazioni e delle argomentazioni proposte. Quindi -ha concluso Mattarella- sono lietissimo di esprimere a Piero Angela la riconoscenza del nostro Paese per la sua attività, per quella passata così lunga e così preziosa, per quella attuale e per quella futura".