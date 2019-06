21 giugno 2019- 20:53 Editoria: Mollicone, 'bene ok odg credito d'imposta'

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Siamo soddisfatti dell'approvazione dell'ordine del giorno sul credito d'imposta per l'editoria che ho presentato con la Vicepresidente della Commissione Cultura Paola Frassinetti e firmato anche dal collega Luigi Casciello. È una misura di cui beneficeranno le piccole e medie imprese e start up che investono in pubblicità sui circuiti editoriali. Ora il governo onori l'impegno preso e stabilizzi la misura nel primo vettore normativo compatibile". È quanto dichiara Federico Mollicone, deputato Fdi, capogruppo in commissione Cultura.