19 aprile 2018- 21:21 Editoria: nasce Solferino e debutta con opere di Floris e Allevi

Milano, 19 apr. (AdnKronos) - Esordisce oggi Solferino, la nuova casa editrice del Gruppo Rcs. Si occuperà di narrativa, saggistica, poesia e libri per ragazzi, italiani e stranieri. Attenzione alla scrittura, al valore del lavoro editoriale, ai temi etici, sociali e politici sono le direttrici. Al centro la ricerca: Solferino, che fin dal nome evidenzia il legame con il Corriere della Sera, scommette sulle nuove voci e nel suo catalogo convivono e vengono valorizzati autori prestigiosi e voci inedite. Filo conduttore della scelta editoriale: l’originalità della proposta, l’incisività e l’unicità dello stile.Le prime due uscite, disponibili in libreria ed edicola da oggi 19 aprile, sono il nuovo saggio di Giovanni Floris 'Ultimo Banco' e 'L’Equilibrio della Lucertola', quinta opera letteraria del Maestro Giovanni Allevi. Seguiranno due esordi: il crime 'La chiave di tutto', prima prova da solista di Gino Vignali, e 'Di sangue e di ghiaccio', primo romanzo di Mattia Conti, Campiello Giovani 2011. Solferino ha scelto il Salone del Libro di Torino per le prime presentazioni ufficiali.