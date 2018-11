2 novembre 2018- 14:36 Editoria: Numéro Russia diventa biennale e sigla accordo con Ftl Moda (2)

(AdnKronos) - Ftl moda, società pionieristica nelle presentazioni moda e con un solido background in termini di collaborazioni con partner di altissimo profilo tecnologico come Samsung e Obsess Vr, è stata scelta come partner di eccellenza per guidare l'espansione delle applicazioni di realtà virtuale per le passerelle di moda così come per le piattaforme di shopping legate alla realtà virtuale e, ora, anche agli ologrammi, facendo così raggiungere all'industria della moda livelli rispetto a quelli che possono essere raggiunto con i media digitali.Ftl Moda opera da 12 anni a livello internazionale, dal suo quartier generale di New York attraverso le Americhe, l'Europa, l'Asia come uno dei più innovativi e artistici produttori per l'alto profilo degli editori, dei marchi e delle compagnie con cui lavora. "Il mondo non sarà ancora lo stesso a lungo. Gli sviluppi tecnologici e la necessità di prendersi cura del pianeta ci porta a cambiare. Le riviste non saranno più come quelle di 50, 20 o anche solo 10 anni fa, e i media saranno creati in nuovi e differenti modi. Noi alla Artcom Media siamo felici di avere trovato in Ftl Moda un team con questa mentalità e lavoreremo insieme in questo nuovo, inesplorato viaggio come Yuri Gagarin fece 57 anni fa" ha commento Alexander Fedotov, publisher di Numéro Russia.