11 dicembre 2018- 13:37 Editoria: Ordine giornalisti Veneto, al fianco colleghi Messaggero di Sant'Antonio

Padova, 11 dic. (AdnKronos) - "In Veneto non era mai accaduto. L’editore del “Messaggero di Sant'Antonio" e del "Messaggero dei Ragazzi" ha comunicato, la scorsa settimana, il licenziamento di tutta la redazione - otto giornalisti - senza alcun preavviso e senza l’apertura di alcuna trattativa. Una decisione brutale, inaccettabile, che umilia la professionalità e la dedizione con la quale, nel corso degli anni, i colleghi hanno garantito la realizzazione di un prodotto editoriale di qualità". Lo sottolinea, in una nota, l'Ordine dei Giornalisti del Veneto."Contro la decisione aziendale i giornalisti del “Messaggero” sono scesi in agitazione, organizzando un’assemblea permanente negli uffici della redazione e partecipando ieri a Roma, con la segretaria regionale del Sindacato Veneto, Monica Andolfatto e il vicepresidente dell’Ordine del Veneto, Matteo Guarda, alla manifestazione nazionale contro il precariato, organizzata dalla Federazione italiana della Stampa e dall’Ordine, che si è tenuta davanti alla sede del Ministero del Lavoro", spiega.