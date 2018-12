11 dicembre 2018- 13:37 Editoria: Ordine giornalisti Veneto, al fianco colleghi Messaggero di Sant'Antonio (2)

(AdnKronos) - "Nel pomeriggio, un’altra delegazione di giornalisti del “Messaggero”, con il presidente dell’Assostampa padovana, Stefano Edel, ha presidiato l’ingresso della sede di Mediagraf a Noventa Padovana, in occasione della festa per l’investimento di oltre 3 milioni di euro in tecnologia. Mediagraf, dove peraltro viene stampato anche il mensile del Santo, rivista fra le più diffuse al mondo, è un’azienda da 60 milioni di euro di fatturato collegata sempre alla “galassia imprenditoriale” dei frati francescani minori conventuali della Provincia italiana di Sant’Antonio da Padova", ricorda l'Ogv.L'Ordine dei giornalisti del Veneto "è a fianco dei colleghi del “Messaggero di Sant'Antonio” e del “Messaggero dei ragazzi” e si associa allo sdegno di Fnsi e Sindacato dei giornalisti del Veneto nei confronti della proprietà che, invece di sedersi al tavolo per fare il punto della situazione dopo un anno di contratto di solidarietà, ha semplicemente comunicato la cessazione di tutti i rapporti di lavoro giornalistico", conclude.