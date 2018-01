EDITORIA: RAMPELLI, GOVERNO INTERVENGA SU CRISI ASKANEWS

26 gennaio 2018- 17:42

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "La decisione dell'editore di non pagare gli stipendi di gennaio ai lavoratori -giornalisti e poligrafici- ricorda atteggiamenti padronali del secolo scorso e sono assolutamente inaccettabili. Non si possono infatti concepire comportamenti di questa natura alla luce delle grandi professionalità che si sono sacrificate per l'azienda, e per l'evoluzione stessa del sistema editoriale". Lo afferma Fabio Rampelli, capogruppo di Fdi alla Camera, in merito alla situazione di Askanews. "Il governo -aggiunge- intervenga per mediare tra le parti in questa fase di crisi aziendale e in un periodo in cui l'autorevolezza dell'informazione è lo strumento migliore per combattere la cattiva informazione, tema al centro del dibattito mondiale".