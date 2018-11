12 novembre 2018- 20:11 Editoria: Reuters Italia avvia procedura licenziamento, Cdr proclama sciopero

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - Il Cdr di Reuters Italia, dopo l'annuncio dell'avvio di una procedura di licenziamento collettivo per sedici giornalisti, ha proclamato due giorni di sciopero, oggi e domani. E' quanto si legge in una nota del Cdr."L'Assemblea dei giornalisti di Reuters Italia - si legge - respinge come "inaccettabile" l'annunciato avvio da parte di Reuters News & Media Italia di una procedura di licenziamento collettivo per 16 giornalisti, pari a più di un terzo della redazione italiana. Incomprensibile anche la motivazione dell' azienda, secondo cui i licenziamenti sarebbero necessari nel quadro di un piano di riorganizzazione e di efficientamento della struttura. L'assemblea ritiene sproporzionata e immotivata questa decisione da parte di un gruppo che ha diffuso conti in utile, ha stanziato 2 miliardi dollari per potenziali acquisizioni, sta portando un programma di buyback e può contare - unico soggetto nel panorama mondiale dell'editoria - su ricavi certi per 325 milioni di dollari per 30 anni come parte di un accordo con il fondo Blackstone cui ha ceduto la divisione Financial & Risk".L’assemblea dei giornalisti Reuters, si legge ancora, "ha pertanto proclamato lo stato di agitazione affidando al Cdr un pacchetto di 5 giorni di sciopero, di cui i primi due da tenersi oggi e domani. Chiede il ritiro immediato della procedura di licenziamento e l’apertura di un tavolo di trattativa per la gestione non traumatica di eventuali esuberi. La produzione di notizie Reuters dall'Italia, in lingua italiana e inglese, è dunque sospesa nelle giornate di oggi e domani".