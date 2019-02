5 febbraio 2019- 15:36 Editoria: Riffeser, 'fieg impegnata a ricreare rapporto fiducia cittadini e istituzioni'

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - La Fieg è impegnata a ricreare un rapporto di fiducia e correttezza tra cittadini e istituzioni e un legame diretto con i lettori per assicurare una informazione completa, imparziale e vicina al Paese. Così in una nota il presidente della Fieg Andrea Riffeser Monti in occasione del Consiglio federale della Federazione italiana editori giornali.La Fieg nei prossimi mesi, ha sottolineato, sarà impegnata per iniziative di rilevanza sociale sui temi di interesse per il Paese: su queste è auspicabile la convergenza e il supporto anche delle tv e delle radio nella consapevolezza comune che il sistema dell’informazione costituisce un pilastro fondamentale della democrazia.Il presidente Andrea Riffeser Monti, aprendo i lavori, ha ribadito 'tolleranza zero' verso tutti i fenomeni di illecita diffusione dei contenuti editoriali delle 334 testate associate. Il presidente ha sottolineato l’azione di contrasto della Federazione per le diffusioni tramite Telegram. Per questa piattaforma, dopo le procedure di notice and take down e le istanze di attivazione del Regolamento Agcom, la Fieg ha provveduto alla segnalazione alla Polizia Postale.