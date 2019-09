25 settembre 2019- 10:11 Editoria: Riffeser, 'Fieg impegnata contro pirateria'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Siamo molto impegnati contro la pirateria. C’è l’urgenza di maggiore vigilanza sui social che sfruttano il lavoro dell’editoria, senza contare che è un reato penalmente perseguibile anche per chi si abbona illegalmente". Il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, risponde così all’Adnkronos sulla pirateria che ha colpito anche il settore dei quotidiani."Dobbiamo tutelare il prodotto cartaceo e il copyright digitale -spiega Riffeser- perché non si può fare un abbonamento digitale e venderlo ad altre cento persone. Il settore dell’informazione resta vitale per il Paese ma bisogna risolvere alcuni problemi normativi".