5 dicembre 2018- 19:22 Editoria: Riffeser (Fieg), segnali positivi dopo interventi Mattarella

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "I ripetuti messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che hanno sottolineato con forza che l’informazione rappresenta un pilastro fondamentale della democrazia, hanno prodotto maggiore attenzione nei confronti della stampa". Andrea Riffeser Monti, presidente della Fieg, ha così commentato l’annuncio di Vito Crimi, a margine dell’inaugurazione della Fiera della piccola e media editoria a Roma, di iniziative in favore delle edicole."Esprimiamo apprezzamento per l’annuncio di Crimi: d’altronde la Fieg - sottolinea Riffeser - ha già sottoscritto un accordo con l’Anci per sostenere concretamente il sistema delle edicole. Un accordo che sta producendo i suoi frutti: è di oggi la notizia che il Comune di Modena ha sottoscritto una convenzione con gli edicolanti per il rilascio di certificati, accordo che segue analoghe iniziative a Firenze, Genova e Foggia, e che anticipa ulteriori iniziative".Il Presidente della Fieg nei prossimi giorni sarà a Milano, Bologna e Cesena con le istituzioni locali per altre iniziative di rilancio delle edicole.