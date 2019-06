5 giugno 2019- 17:46 Editoria: segreteria Asr, chiusura Roma grave errore strategico

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "In linea con le decisioni unilaterali assunte dall’azienda si chiude per il momento l’avventura della redazione romana del Giornale. Una avventura costellata di scoop e retroscena, di battaglie politiche, di copertura di eventi economici e di cronaca, di narrazione sportiva usando un preciso spettro e angolo di osservazione". Ad affermarlo in una nota è la segreteria Associazione Stampa Romana."Gli eventi e i fatti continueranno a essere prodotti dalla Capitale. L’azienda decide che da oggi - si legge nella nota- si possono seguire e raccontare anche da Milano. Staccare un cronista dal luogo in cui si svolgono le cose non si tradurrà a loro avviso in una ulteriore contrazione di copie e di fatturato. Avevamo proposto un altro percorso impegnando anche la Regione Lazio per cercare una mediazione ma l’azienda ha preferito glissare e non discutere con le istituzioni"."Valuteremo nei prossimi mesi se questa scelta sarà valida, se proteggerà realmente i posti di lavoro o se rappresenterà un’accelerazione per scenari peggiori della chiusura della redazione romana del Giornale", conclude.