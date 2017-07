EDITORIA: SOLE24ORE, SIGLATO ACCORDO CON SINDACATI PER GRAFICI E POLIGRAFICI

7 luglio 2017- 19:55

Milano, 7 lug. (AdnKronos) - I vertici del Gruppo 24 Ore, dopo un primo incontro presso il Ministero del Lavoro, hanno siglato oggi nella sede Fieg di Roma con le rappresentanze sindacali nazionali e territoriali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e le Rsu dei Poligrafici Milano e Carsoli, dei Grafici delle sedi di Milano, Roma, Carsoli, Trento, l’accordo nazionale relativo al piano di riorganizzazione in presenza di crisi per i lavoratori grafici e poligrafici.L’accordo, si legge in una nota, è stato raggiunto dopo una serie di incontri avviati a partire da aprile scorso in cui è stato presentato alle Organizzazioni Sindacali il piano industriale 2017–2020 che, per assicurare la continuità aziendale e il raggiungimento della sostenibilità economico-finanziaria del Gruppo, prevede la riorganizzazione delle principali aree di attività e interventi di razionalizzazione dei costi finalizzati alla riduzione strutturale del 30% dell’attuale costo del lavoro entro la fine del primo semestre 2019. L’attuazione del nuovo modello produttivo comporta un esubero complessivo di 236 unità su un organico totale di 812 lavoratori dislocato in tutte le sedi ed unità produttive.Il Gruppo i sindacati i hanno raggiunto l’intesa sull’attivazione di ammortizzatori sociali di settore attualmente disponibili per un periodo consecutivo di 24 mesi, a partire dal 17 luglio 2017, a fronte di 215 eccedenze poligrafiche e grafiche su un totale di 729 unità. Il Gruppo 24 ORE prosegue quindi nell’opera di implementazione del piano industriale e di risanamento e rilancio della società.