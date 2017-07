EDITORIA: SOLE24ORE, SIGLATO ACCORDO CON SINDACATI PER GRAFICI E POLIGRAFICI (2)

7 luglio 2017

(AdnKronos) - L’accordo prevede: l’attivazione di un contratto di solidarietà con riduzione oraria del 22%, a partire dal 17 luglio 2017 fino al 30 giugno 2019; un piano di smaltimento ferie e permessi maturati e non goduti al 31.12.2016; l’adozione di misure di gestione tra cui incentivi all’esodo di personale in eccedenza, il ricorso a part time, iniziative di insourcing e/o di riduzione delle attività attualmente esternalizzate, compatibilmente con le professionalità esistenti, anche attraverso possibili riqualificazioni, nel rispetto della necessaria sostenibilità economica; il mancato rinnovo di contratti a termine in essere e la riduzione di collaborazioni esterne.E’ previsto che i vertici del Gruppo e le Organizzazioni Sindacali si incontrino entro il 31 marzo 2019 per esaminare l’andamento del piano e il raggiungimento degli obbiettivi prefissati.