EDITORIA: SOLE 24 ORE, FIRMATO ACCORDO SOLIDARIETà PER 24 MESI

6 luglio 2017- 16:20

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - Nella giornata di ieri, dopo una lunga e complessa trattativa, è stato firmato un accordo di solidarietà della durata di 24 mesi per il Gruppo Sole 24 ore a fronte dell’apertura unilaterale di una procedura di esuberi per 236 unità. L’accordo, riferisce la Uilcom in una nota, prevede una serie di strumenti utili alla riduzione del costo del lavoro che, quantificati trimestralmente, andranno a ridurre la percentuale del 22% di solidarietà applicata.La Uilcom esprime un giudizio molto positivo sull’accordo, anche perché è previsto che se a giugno 2019 dovessero ancora essere presenti degli esuberi, saranno utilizzati per farvi fronte tutti gli strumenti legislativi utili alla gestione non traumatica degli stessi.