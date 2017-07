EDITORIA: TERZO ROUND FINANZIAMENTI GOOGLE DNI, 2,8 MLN A 7 PROGETTI ITALIANI

6 luglio 2017- 17:18

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Terzo round di finanziamenti del Fondo per l'innovazione della Google Digital News Initiative, una partnership tra Google e diversi editori europei per sostenere il giornalismo di alta qualità attraverso la tecnologia e l’innovazione. Nel complesso, verranno finanziati 107 progetti in 27 Paesi che riceveranno in tutto oltre 21 milioni di euro. L'Italia è il Paese che, in questo round di finanziamenti, ne ha ricevuto il maggior numero per progetti di grandi dimensioni (e il secondo Paese dopo la Germania per valore complessivo finanziato). I progetti italiani finanziati sono sette e sono stati presentati da: Il Secolo XIX - Gedi Gruppo Editoriale; Corriere della Sera - Rcs MediaGroup; Gedi - Divisione digitale; Mondadori Scienza - Mondadori Group; Ced Digital & Servizi - Caltagirone Editore; Radio Radicale - Centro di Produzione Spa; onData. Di questi, a sei andrà un finanziamento di grandi dimensioni per un totale di oltre 2.800.000 euro assegnati a progetti di innovazione del mondo dell'editoria.Per questo terzo round sono stati presentati oltre 988 progetti da 27 Paesi e, ad oggi, dei 107 progetti finanziati, 49 sono prototipi (progetti ancora agli inizi che hanno bisogno di finanziamenti fino a 50.000 euro), 31 sono progetti di medie dimensioni e 27 sono progetti di grandi dimensioni, che richiedono fino a un milione di euro di finanziamenti. Google Dni ha rilevato un crescente interesse per esperimenti di fact checking con il 29% in più di progetti presentati rispetto ai round precedenti. Aumentano poi i progetti che includono l’intelligenza artificiale (+23%), giornalismo investigativo (+20%) e approcci immersivi tra realtà virtuale e aumentata (+20%).