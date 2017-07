EDITORIA: TERZO ROUND FINANZIAMENTI GOOGLE DNI, 2,8 MLN A 7 PROGETTI ITALIANI (2)

6 luglio 2017- 19:28

(AdnKronos) - Tra i progetti di grandi dimensioni c'è quello del Corriere della Sera, premiato con 450mila euro, che si basa sull'intelligenza artificiale: Corriere Predictive News sarà in grado di identificare i trend e i modelli delle diverse fonti e potrà beneficiare del supporto di tecnologie per l’intelligenza artificiale che aiuteranno i giornalisti a scegliere le notizie giuste e creare articoli interessanti per gli utenti. Un altro progetto è de Il Secolo XIX (Gedi), che vuole realizzare il suo Journalist Digital Assistant e riceverà 550mila euro dal Fondi di Google: sarà uno strumento di intelligenza artificiale, in grado di suggerire autonomamente e proattivamente contenuti/informazioni/fonti, funzionando come un complemento aggiuntivo del processo editoriale gestito dal giornalista.La Divisione digitale di Gedi, con 450mila euro, potrà sviluppare Thriving News, ovvero una piattaforma che permetterà alle redazioni di gestire la mole giornaliera di lavoro in un modo più innovativo ed efficiente, attraverso degli indicatori predittivi utili a coprire i temi giusti al momento giusto e ad ottimizzare la distribuzione dei contenuti editoriali sulle pagine social più appropriate. Un altro progetto di grandi dimensioni è di Focus (gruppo Mondadori). Al giornale andranno 500mila euro per sviluppare Focus AR Cms, un Content Management System web based con un’interfaccia drag-and-drop per la realtà aumentata, che permetterà di aggiungere e associare in modo facile alle pagine dei giornali esperienze di realtà aumentata (video, audio, foto 360 gradi, rendering 3d, infografiche 3d, animazioni in 3d, link). (segue)