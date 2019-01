10 gennaio 2019- 13:20 Ef Solare Italia: cresce con asset F2i e nuove acquisizioni

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - EF Solare Italia, il primo operatore italiano di fotovoltaico, continua la sua crescita con l’arrivo di 340Mw di impianti fotovoltaici detenuti da F2i, oggi azionista unico dell’azienda. Tra gli asset conferiti c’è anche RTR, società rilevata dal fondo lo scorso anno. A questa importante operazione, si legge in una nota, si aggiungono due nuovi portafogli recentemente acquisiti da EF Solare Italia: 34,4 Mw suddivisi in 31 impianti ubicati in Puglia, Piemonte, Lazio, Toscana e Sardegna e un impianto da 6,1 Mw a Valmontone, in provincia di Roma. La capacità complessiva del parco fotovoltaico di EF Solare Italia "si avvicina così agli 800 Mw".Con le ultime operazioni e, in particolare, con il conferimento dell’importante portafoglio impianti di RTR, sottolinea Diego Percopo, l'ad di EF Solare Italia, "giunge a compimento una fase di fondamentale importanza del nostro percorso di crescita. In Italia l’energia solare, insieme alle altre fonti rinnovabili, è chiamata a rivestire un ruolo fondamentale nel processo di decarbonizzazione in atto e noi vogliamo fornire un contributo sempre più importante alla transizione energetica del Paese".La nostra strategia, rileva Percopo, "ci ha permesso di raggiungere dimensioni tali da garantire un approccio industriale e ora puntiamo sull’eccellenza operativa, sull’innovazione tecnologica e sullo sviluppo, con l’obiettivo di continuare a crescere, possibilmente anche all’estero".