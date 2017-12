EGITTO: LUPI, SOSTENERE ACS

29 dicembre 2017- 18:36

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "Ancora un attacco omicida contro i cristiani copti. Invito tutti a sostenere le iniziative di Aiuto alla Chiesa che soffre per la messa in sicurezza dei luoghi di culto in Egitto". Lo scrive su Twitter Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di 'Noi con l'Italia'.