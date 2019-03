8 marzo 2019- 17:32 Electrolux: 130 mln per innovazione processo e prodotto (2)

(AdnKronos) - “Il piano contiene aspetti di forte innovazione per quanto riguarda i processi produttivi e il prodotto – sottolinea l’assessore Donazzan - e sarà oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali già dai prossimi giorni. La Regione Veneto, e in particolare il mio assessorato, continueranno a seguire da vicino la vicenda, con lo stesso spirito con il quale abbiamo seguito e accompagnato il rilancio del gruppo, in un’ottica di ricerca e di sviluppo, attraverso l’accordo di programma siglato nel 2015 con il MiSE”.“In questa nuova fase delineata dall’azienda – conclude l’assessore - continueremo a osservare con attenzione prospettive e strategie di sviluppo aziendale, con particolare riguardo al sito produttivo veneto. Dal nostro punto di vista l’innovazione dei processi lavorativi e dei prodotti dovrà coniugarsi con la valorizzazione delle risorse umane che hanno reso possibile sinora il perseguimento degli obiettivi aziendali. Seguiremo perciò da vicino il confronto tra lavoratori e azienda che inizierà nei prossimi giorni”.