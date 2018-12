11 dicembre 2018- 18:20 Electrolux: Fiom, accordo solidarietà per stabilimento Solaro

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - "Un risultato importante reso possibile dalla modifica delle norme relative agli ammortizzatori sociali chiesta unitariamente da Fim Fiom e Uilm lo scorso settembre e sostenuta dalla mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici". Così in una nota la Fiom Cgil dopo che oggi al ministero del Lavoro è stato realizzato l'accordo di solidarietà per lo stabilimento di Solaro della Electrolux per il periodo 1 gennaio- 31 dicembre 2019. Il ricorso a un altro anno di solidarietà e il nuovo piano industriale presentato da Electrolux per Solaro, sottolinea la Fiom, "devono ora permettere di risolvere la situazione critica in cui si trova da anni lo stabilimento".