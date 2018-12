11 dicembre 2018- 18:20 Electrolux: Fiom, accordo solidarietà per stabilimento Solaro (2)

(AdnKronos) - Con la sottoscrizione dell'accordo di solidarietà, rileva la Fiom, "è stato definito anche uno specifico piano sociale per lo stabilimento che stabilisce una incentivazione all'esodo a favore dei lavoratori interessati nei seguenti termini: 100mila euro in caso di risoluzione del rapporto di lavoro entro l'8 febbraio 2019; 75mila euro in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dal 9 febbraio al 30 giugno 2019; 55mila euro in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dal 1 luglio al 30 settembre 2019; 25mila euro in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dal 9 febbraio, per i lavoratori che raggiungono i requisiti pensionistici con 24 mesi di Naspi; 75mila euro in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dal 9 febbraio, per i lavoratori interessati a progetti di auto imprenditorialità; 50mila euro in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, per i lavoratori interessati ad essere assunti in altre imprese alle quali l'azienda riconoscerà un incentivo di 20mila euro; 30mila euro ai lavoratori che volontariamente si trasferiranno presso lo stabilimento di Forlì". In aggiunta all'importo l'azienda, riferisce la Fiom, "riconoscerà i costi relativi al trasferimento fino a 1500 euro e 16 ore di permesso retribuito per la ricerca dell'abitazione; il trasferimento diverrà effettivo dopo un periodo di 30 giorni di trasferta". Domani si svolgeranno le assemblee retribuite dei lavoratori dello stabilimento.