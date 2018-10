9 ottobre 2018- 16:43 Electrolux: Ugl, piano importante ma garantire Solaro

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "Il piano industriale è certamente importante, ma c’è bisogno di garantire lo stabilimento di Solaro in provincia di Milano". Queste le parole del segretario generale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, al termine dell’incontro in programma presso il ministero dello Sviluppo Economico al quale hanno partecipato i vertici di Electrolux, le istituzioni locali e nazionali e le organizzazioni sindacali, tra le quali siedevano inoltre il segretario Ugl Metalmeccanici Forlì, Francesco Stavale, e le rsu Ugl degli stabilimenti di Solaro e Forlì.Dall’incontro, spiega il sindacalista, "è emerso l’impegno da parte dell’azienda ad aumentare le produzioni e gli investimenti, superiori agli anni precedenti e previsti dell’accordo, a circa 50 milioni di euro per tutti e quattro i siti per il 2019. Electrolux ha acquisito altri due stabilimenti con circa 200 dipendenti uno che produce cappe di aspirazione per cucine e l’altro che produce macchine per granite. Positivo anche il giudizio su Forlì, stabilimento in continua crescita sia per investimenti e volumi".