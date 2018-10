9 ottobre 2018- 16:43 Electrolux: Ugl, piano importante ma garantire Solaro (2)

(AdnKronos) - "Siamo invece preoccupati per Solaro -sottolinea- presso il quale restano maggiori le criticità rispetto ai restanti siti produttivi. Secondo l’azienda Solaro sarà interessato per il 2019/2020 da un aumento di volumi che passeranno da 560mila pezzi del 2018 a 670mila per il 2019 e il 2020, ma che a fine 2020 generebbero 160 esuberi".Per l’Ugl Metalmeccanici, conclude Spera, "il destino di Solaro è il punto debole del nuovo piano che, in termini di volumi e di investimenti, può essere considerato in linea di massima apprezzabile. Abbiamo chiesto al governo di sostenere il sito, prorogando gli ammortizzatori sociali e nello stesso tempo l’impegno dell’azienda di rivedere i volumi produttivi al fine di garantire gli attuali livelli occupazionali dei circa 800 lavoratori e le loro famiglie".