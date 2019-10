7 ottobre 2019- 17:31 Elettricità: accordo Guardia Costiera - Terna per rafforzare sorveglianza rete

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Accordo tra Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e Terna per rafforzare la sorveglianza della rete elettrica nazionale. L’Ammiraglio Ispettore (Cp) Antonio Basile, vice comandante generale delle Capitanerie di Porto–Guardia Costiera e l’ad e direttore generale di Terna, Luigi Ferraris, hanno firmato oggi a Roma una convenzione finalizzata a potenziare la prevenzione dei danneggiamenti dei cavi sottomarini di Terna, società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale.Le parti si impegnano a incrementare l’efficacia dell’attività di sorveglianza degli specchi acquei dove sono presenti i circa 1.500 chilometri di cavi sottomarini di Terna. L’obiettivo è quello di definire un piano di collaborazione strutturale per effettuare accertamenti che consentano, in caso di danneggiamento dei cavi elettrici sottomarini, di risalire ai presunti responsabili dell’azione dannosa. Il Corpo delle Capitanerie di Porto–Guardia Costiera, con le sue sale operative e i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, rappresenta un importante partner istituzionale per contribuire alla sicurezza e all’efficienza del sistema elettrico nazionale, anche attraverso il monitoraggio delle infrastrutture critiche di Terna tramite interfacciamento telematico del Security Operations Center (Soc) di Terna.