7 ottobre 2019- 17:31 Elettricità: accordo Guardia Costiera - Terna per rafforzare sorveglianza rete (2)

(AdnKronos) - La convenzione siglata oggi consentirà di perfezionare il sistema di protezione dei cavi sottomarini da fattori di rischio quali, ad esempio, la pesca a strascico e l’ancoraggio in aree interdette. In particolare, le aree di attività oggetto dell’intesa, riguarderanno la verifica congiunta dell’aggiornamento delle ordinanze che vietano l’ancoraggio e la pesca a strascico nelle aree dove sono presenti i cavi sottomarini di Terna; il potenziamento del monitoraggio delle unità navali in transito negli specchi d’acqua oggetto di interdizione; l’attività di supporto a Terna, da parte delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, nell’effettuare l’analisi del rischio delle aree critiche anche tramite accesso allo storico dei tracciati AIS (Automatic Identification System); gli interventi da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto–Guardia Costiera qualora si manifesti una situazione di criticità evidente.