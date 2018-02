ELETTRICITà: ARERA, BENE OK UE A MERCATO CAPACITà ITALIANO

7 febbraio 2018- 16:59

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Soddifazione" dell'Autorità per l'Energia (Arera) per il via libera da parte della Commissione Europea del mercato della capacità italiano, approvato oggi dalla direzione Antitrust Ue insieme ai 5 meccanismi di altrettanti Paesi. Un passaggio importante, sottolinea Arera, "dopo 7 anni di lavoro comune che ha visto il ruolo primario dell’Autorità nel disegnare e sostenere questo innovativo mercato che, come riconosciuto dalla Commissione, contribuirà a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, salvaguardando al contempo la concorrenza nel mercato unico e la tutela dei consumatori".Un meccanismo che, come ancora sottolineato da Bruxelles, "è aperto a tutti i potenziali fornitori di capacità, che saranno selezionati sulla base di aste periodiche, aperte ai generatori di energia esistenti e nuovi, agli operatori della gestione della domanda e alle importazioni di energia elettrica, permettendo così anche ai fornitori di capacità di altri Paesi Ue di competere, contribuendo all'integrazione del mercato interno dell'energia. Il fatto che il meccanismo sia aperto è garanzia di concorrenza tra le diverse tecnologie e questo assicura a sua volta che la capacità sarà acquisita al minor costo per i consumatori e saranno evitate distorsioni nel mercato".L’approvazione è un riconoscimento importante da parte della Commissione per questa Consiliatura, giunto proprio a ridosso del termine del suo settennato, e rappresenta un passo in avanti per il Paese e il suo settore energia.