5 dicembre 2018- 19:21 Elettricità: Arera, differita al 2020 ultima fase riforma tariffaria

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - Il completamento della riforma delle tariffe relativa alle componenti degli oneri generali di sistema per i clienti domestici viene differito di un ulteriore anno rispetto al previsto primo gennaio 2019. Lo ha deciso l'Autorità per l'Energia (Arera) in una delibera per evitare la sovrapposizione nel prossimo anno con gli effetti che deriveranno dalla riattivazione degli oneri generali, parzialmente sospesi negli ultimi 2 trimestri per limitare gli aumenti di spesa dell'energia elettrica.La riforma delle tariffe domestiche, definita dall'Autorità in attuazione del decreto legislativo n.102/14, ha già permesso di eliminare la progressività dalle tariffe dei servizi di rete (trasmissione e distribuzione), nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di allineamento della struttura delle tariffe ai costi del servizio.