ELETTRICITà: BORTONI, PREZZI MERCATO INGROSSO DIMEZZATI IN 5 ANNI

3 maggio 2017- 16:40

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo avuto una liberalizzazione del mercato all'ingrosso che funziona anche in Italia nel mercato elettrico e che, salvo alcuni momenti congiunturali come ad esempio la crisi delle centrali nucleari in Francia lo scorso inverno, ha dato ottimi risultati". I prezzi, infatti, "si sono quasi dimezzati nel giro di 5 anni". Ad affermarlo, nel corso della sua audizione in Commissione Attività Produttive, è il presidente dell'Autorità per l'Energia, Guido Bortoni. Nel 2012, rileva il presidente dell'Aeegsi, "il prezzo all'ingrosso era intorno a 78-80 euro e, prima della crisi francese, eravamo a 41 euro. La metà del prezzo ed erano passati appena 5 anni. Adesso, dopo la crisi francese, stiamo ritornando verso quel prezzo. E questo significa che il mercato all'ingrosso funziona". Certo, per quanto riguarda il prezzo al dettaglio, evidenzia ancora Bortoni, la situazione non è la stessa. "I prezzi non sono proporzionalmente riflessi a questi risultati all'ingrosso perché oneri e balzelli di ogni tipo gravano sul prezzo al dettaglio". In Francia, osserva Bortoni, "godono di un prezzo al dettaglio migliore del nostro grazie al nucleare ma anche ad un carico di incentivi alle rinnovabili molto minore rispetto al nostro". L'Italia, quindi, "non è certamente un esempio se si guarda al prezzo del dettaglio guardando in Europea ma le ragioni sono chiare".