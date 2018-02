ELETTRICITà: ESTRA E SINAPSI, AL VIA SPERIMENTAZIONE NUOVI CONTATORI 2.0 (2)

9 febbraio 2018- 16:05

(AdnKronos) - Si tratta di dispositivi collegati in wi-fi da inserire semplicemente in una presa di corrente, che ricevono dai contatori una serie di informazioni sull’energia consumata. In futuro i dispositivi daranno accesso ad ulteriori informazioni e applicazioni, ad esempio tramite app su cellulare, e permetteranno di usufruire di ulteriori servizi, come una fatturazione su più fasce rispetto a quelle previste ad oggi. Il monitoraggio, avviato in tutta Italia, si concluderà il 30 aprile 2018. "Siamo un’azienda da sempre dinamica e attenta alle novità nel nostro settore - commenta Francesco Macrì, presidente di Estra - e lo stretto legame con i territori che ci contraddistingue come utility è un ulteriore stimolo a impegnarci quotidianamente su temi come la ricerca e innovazione soprattutto quando si parla di ambiente ed efficienza energetica in particolare. Questa sperimentazione, infatti, ha il merito di contribuire a diffondere comportamenti virtuosi tra i consumatori".