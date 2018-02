ELETTRICITà: ESTRA E SINAPSI, AL VIA SPERIMENTAZIONE NUOVI CONTATORI 2.0 (3)

9 febbraio 2018- 16:05

(AdnKronos) - L’installazione del nuovo smart meter 2.0 per la prima volta nella storia della distribuzione elettrica, sottolinea Massimo Valerii, Ceo di Sinapsi, "fornisce all’utente finale la possibilità di avere conoscenza e consapevolezza dei propri consumi elettrici in tempo reale. Questo è possibile grazie all’utilizzo integrato e congiunto del nuovo contatore elettrico 2G e del Dispositivo Utente fornito da aziende come Sinapsi. La disponibilità del dato di consumo e di superamento delle soglie in tempo reale aprirà la strada a nuove soluzioni applicative nell’ambito dell’efficienza energetica e ad una integrazione vera tra sistemi domotici e contatore elettrico della società di distribuzione"."Stare al passo con i tempi è fondamentale per le imprese del mercato elettrico - sottolinea Antonino Azzarello, Direttore di Estra Elettricità - ed essere i primi in una iniziativa che va tutta a vantaggio degli utenti finali rappresenta un valore aggiunto. Il fatto di poter conoscere le proprie abitudini, offre ai clienti uno strumento di risparmio concreto e a noi l’opportunità di diversificare servizi e offerte in base alle singole esigenze".