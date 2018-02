ELETTRICITà: MORI, BENE OK UE CAPACITY MARKET, ORA TEMPI BREVI PER DECRETO

7 febbraio 2018- 17:44

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "Elettricità Futura esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto". Ad affermarlo in una nota è Simone Mori, il presidente dell’Associazione, commentando il via libera della Commissione Ue al capacity market ed evidenziando come ora gli operatori del settore elettrico potranno programmare meglio investimenti e disinvestimenti nel medio/lungo periodo. Elettricità Futura ora auspica che "si approvino in tempi brevi il decreto e le delibere di attuazione"."L’obiettivo fondamentale di garantire al sistema elettrico sicurezza e adeguatezza -sottolinea il presidente di Elettricità Futura- sarà ora più facilmente percorribile. Il Capacity Market fornirà segnali di prezzo di medio/lungo periodo al settore, al fine di indirizzare le scelte degli operatori".