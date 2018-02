ELETTRICITà: MORI, BENE OK UE CAPACITY MARKET, ORA TEMPI BREVI PER DECRETO (2)

7 febbraio 2018- 17:44

(AdnKronos) - Allo stesso modo, prosegue Mori, "il mantenimento di un adeguato backup al sistema elettrico da parte degli impianti termoelettrici a gas, derivante dall’implementazione del mercato della capacità, permetterà di raggiungere i due obiettivi definiti dalla SEN del 55% di rinnovabili sui consumi elettrici finali al 2030 e del phase out degli impianti a carbone al 2025. In assenza di tale meccanismo, siamo convinti che non sarebbero stati possibili".Ora è necessario che il ministero dello Sviluppo Economico e l’Arera, auspicando per quest’ultima una soluzione tempestiva alla vicenda del rinnovo dei suoi vertici, "approvino in tempi brevi il decreto e le delibere di attuazione. E’ di fondamentale importanza partire con le prime aste già in autunno, magari prevedendo a valle un eventuale momento di check up del meccanismo, nel caso in cui alcuni elementi non funzionassero al meglio".