31 gennaio 2019- 12:47 Elettricità: Terna, a dicembre consumi -1,5%, in 2018 +0,4%

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - A dicembre 2018 la domanda di elettricità in Italia è stata di 26,5 miliardi di kWh, in diminuzione dell’1,5% rispetto allo stesso mese del 2017. Lo rende noto Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, in un comunicato.Secondo i primi dati provvisori il totale dell’energia elettrica richiesta in Italia nel 2018 ammonta a 321,9 miliardi di kWh, valore in lieve aumento (+0,4%) rispetto al 2017 (a parità di calendario la variazione non cambia). La domanda di elettricità del 2018, che è stata soddisfatta per il 35% da produzione di fonti di energia rinnovabile (rispetto al 32% nel 2017), rappresenta il valore più alto dal 2013.