22 ottobre 2018- 16:42 Elettricità: Terna, a settembre consumi +3,6%, in primi 9 mesi +0,6% (2)

(AdnKronos) - Il valore destagionalizzato dell’energia elettrica richiesta a settembre 2018 ha fatto registrare, per il terzo mese consecutivo, una crescita congiunturale rispetto al mese precedente pari allo 0,5%. Il profilo del trend prosegue su un andamento crescente.A settembre la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per l’88,8% con produzione nazionale e per la quota restante (11,2%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. In dettaglio, la produzione nazionale netta (24,1 miliardi di kWh) è aumentata del 6,2% rispetto a settembre del 2017. In crescita le fonti di produzione fotovoltaica (+14,4%) e termica (+10,4%); in flessione quelle idrica (-2%) ed eolica (-30,1%); stabile quella geotermica.