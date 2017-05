ELETTRICITà: TERNA, AD APRILE CONSUMI -2,5%, IN 4 MESI -0,1%

18 maggio 2017- 11:08

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - Ad aprile, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di energia elettrica in Italia è stata di 23,2 miliardi di kWh, un valore che mostra una flessione del 2,5% rispetto ai volumi dello stesso mese dell’anno precedente. Lo rende noto il gruppo energetico italiano in un comunicato.La domanda del primo quadrimestre del 2017 si è mantenuta pressoché in linea (-0,1%) sui volumi del corrispondente periodo del 2016. A parità di calendario il risultato è +0,8%. A livello territoriale, la variazione tendenziale di aprile 2017 è stata negativa al Nord (-3,2%), al Centro (-2,5%) e al Sud (-1,2%).