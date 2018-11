12 novembre 2018- 13:43 Elettricità: Terna con Ps per protezione infrastrutture critiche rete

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - Terna e Polizia di Stato insieme per la protezione delle infrastrutture critiche della rete elettrica. E' stato firmato oggi dal direttore del Servizio Controllo del Territorio della Polizia di Stato, Maurizio Vallone, e dal Responsabile Corporate Affairs di Terna, Bernardo Quaranta, alla presenza del Capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, Franco Gabrielli, del direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Vittorio Rizzi, e dell’ad e direttore generale di Terna, Luigi Ferraris, un accordo con il quale le parti coinvolte si impegnano a mettere in campo azioni sinergiche per incrementare la sicurezza e la protezione delle infrastrutture critiche di Terna. Questo accordo, si legge in una nota, si inserisce nell’ambito del Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Interno e della discendente Convenzione fra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Terna con l’obiettivo di assicurare livelli di salvaguardia fisica delle stazioni e linee elettriche sempre più elevati.Il progetto prevede lo sviluppo e l’integrazione nell’infrastruttura Terna di un modulo appositamente realizzato e denominato Energy (NRG) della piattaforma tecnologica Mercurio per il controllo del territorio, di cui già si avvale la Polizia di Stato. Ciò al fine di consentire l’invio tempestivo di segnalazioni di eventi geolocalizzati di intrusione nei siti critici di Terna, rendendo più rapido un eventuale intervento da parte della Polizia.