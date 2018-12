5 dicembre 2018- 19:54 Elettricità: Unc, bene rinvio riforma tariffaria, no aumenti sospesi a gennaio

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - La decisione dell'Autorità per l'Energia "Arera", che ha deciso di differire di un ulteriore anno il complemento della riforma delle tariffe della luce, "è una decisione saggia ma chiediamo all'Authority di non ripristinare tutti gli aumenti bloccati già dal prossimo trimestre, ma di scaglionarli". Così in una nota Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori."Riattivando tutti gli oneri sospesi con l'operazione scudo si avrebbe, infatti, indipendentemente da ulteriori aggravi legati al prezzo dell'energia, un rialzo del 9%, pari per una famiglia tipo a 50 euro su base annua. Una stangata che sarebbe bene diluire nel tempo", conclude Vignola.