ELEZIONI: A VICENZA DEBUTTO DELL'OUTSIDER DI FI FABIO FRANCESCHI

8 febbraio 2018- 16:47

Vicenza, 8 feb. (AdnKronos) - Fabio Franceschi presidente di Grafica Veneta, la stamperia piu' grande d'Europa, si e' presentato oggi ai vicentini in occasione dell' apertura della campagna elettorale che lo vedra' impegnato nelle liste di Forza Italia nel collegio di Vicenza insieme ai colleghi Renato Brunetta, Lorena Milanato, Rossella Olivo, Pieramtonio Zanettin e Nicolo' Ghedini. "Esordiente in politica ma tenace nella vita come chi si mette in testa un’idea vincente, in virtu' dei successi professionali ho deciso di restituire qualcosa alla comunita' - ha detto a margine della conferenza - Metto piede nella terra della truffa bancaria come un beffato per cosi dire fortunato - ha continuato - ma da imprenditore del nord est che conosce i sacrifici non perdono chi non rispetta il significato del risparmio e la dignita' delle persone. Per questo sostengo il progetto del partito di Berlusconi che introduce strumento dei warrant come dei veri sconti previsti per legge".